Президент США Дональд Трамп провозгласил Солнечную систему и всё космическое пространство за пределами Земли достоянием человечества, открытым для исследования, освоения и использования. Соответствующий документ под названием «Американская декларация свободы в космосе» опубликован на сайте Белого дома.

В документе, подписанном 3 ноября, американский лидер заявил о намерении США возглавить освоение космического пространства и обеспечить постоянное присутствие своих граждан за пределами Земли. При этом такая деятельность, согласно декларации, должна соответствовать американскому законодательству и международным обязательствам Вашингтона.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами США, настоящим провозглашаю, что Солнечная система и всё космическое пространство за пределами Земли являются достоянием всего человечества», — говорится в документе.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены сохранить лидерство в космической отрасли, развивая пилотируемые полёты, коммерческие технологии и инфраструктуру для длительного пребывания человека на других небесных телах.

«Прежде всего, мы обязуемся нести наши священные ценности — веру и свободу — повсюду, куда бы мы ни отправились, чтобы свобода вечно звучала среди звёзд и за их пределами», — заявил президент.

Одной из главных целей Вашингтона остаётся возвращение американских астронавтов на Луну к 2028 году. Этот этап должен заложить основу для постоянного присутствия США на спутнике Земли и приблизить первую высадку американцев на Марс.

Глава Белого дома также напомнил об успешном полёте миссии Artemis II в апреле 2026 года, в ходе которой астронавты облетели Луну. Следующим этапом программы станет миссия Artemis III, запланированная на лето 2027 года. По словам Трампа, она будет включать одну из самых сложных серий испытательных полётов в истории американской космонавтики.