Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могут столкнуться друг с другом или вовсе покинуть Солнечную систему после гибели Солнца. К такому выводу пришли американские астрофизики, изучившие сотни вариантов эволюции планетных орбит. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, сообщает Live Science.

Раньше считалось, что четыре планеты-гиганта смогут относительно спокойно пережить превращение нашей звезды в белого карлика и продолжат существовать ещё сотни миллиардов лет. Однако новые расчёты показали, что всё может закончиться значительно раньше.

Главная опасность скрывается в том, как именно Солнце будет терять массу. Примерно через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта и начнёт сбрасывать внешние оболочки. Если выбросы вещества окажутся неравномерными, звезда будет получать небольшие толчки в противоположном направлении.

Эти движения способны нарушить гравитационное равновесие всей системы. Орбиты планет начнут вытягиваться и пересекаться, а сами гиганты могут менять своё расположение или улетать в межзвёздное пространство. В отдельных сценариях не исключены и столкновения между ними.

Исследователи просчитали 672 сценария. При плавной потере солнечной массы планетная система оставалась сравнительно стабильной. Но в наиболее экстремальных моделях с крупными неравномерными выбросами вещества нестабильность возникала в 96% случаев. В зависимости от условий она могла проявляться столкновениями, изменением орбит или выбросом планет за пределы Солнечной системы. В некоторых расчётах разрушительные процессы начинались ещё на стадии красного гиганта, в других — после превращения Солнца в белого карлика.

Впрочем, это не означает, что Юпитер и Сатурн обязательно столкнутся. Исследование показывает возможные последствия разных сценариев солнечной эволюции, а не устанавливает точную судьбу каждой планеты.

Земле, к слову, может достаться гораздо раньше. Как рассказывал Life.ru, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв прогнозировал, что примерно через пять миллиардов лет раздувшееся Солнце поглотит Меркурий, Венеру и Землю. При этом вопрос о том, удастся ли нашей планете избежать поглощения, остаётся предметом научных исследований.

Но даже до этого момента условия для жизни могут серьёзно измениться. Ранее Life.ru писал об исследовании, согласно которому последние растения на Земле могут исчезнуть примерно через 1,87 миллиарда лет. Учёные рассмотрели два сценария: сокращение количества углекислого газа в атмосфере и повышение температуры поверхности до значений, несовместимых с существованием растительности.

Судьба погибших планетных систем уже оставляет следы во Вселенной. Так, в октябре Life.ru сообщал об обнаружении необычного белого карлика WD J1330+6435. Астрономы выяснили, что в его атмосфере присутствуют элементы, которые могли попасть туда вместе с обломками небесных тел. Именно химический состав помог объяснить необычный зеленоватый оттенок звезды.