Дональд Трамп намерен покончить с многолетними судебными проволочками вокруг исполнения смертных приговоров в США. Американский президент распорядился ускорить процедуру казни заключённых, осуждённых на федеральном уровне, и расширить применение высшей меры наказания для особо тяжких преступлений.

Соответствующий меморандум глава Белого дома подписал 23 ноября во время выступления в Министерстве юстиции США. Согласно документу, генеральный прокурор должен принять все предусмотренные законом меры, чтобы смертные приговоры приводились в исполнение максимально оперативно.

«После того как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни будет быстрым и неотвратимым», — заявил Трамп.

Отдельно президент поручил Минюсту добиваться смертной казни в федеральных делах об убийствах несовершеннолетних, а также преступлениях, при которых жертву убили во время изнасилования, сексуального насилия, торговли людьми или похищения. Речь идёт о расширении перечня особо тяжких преступлений, по которым прокуратура должна добиваться федеральной юрисдикции и высшей меры наказания.

Меморандум также предусматривает ускоренное рассмотрение апелляций и других судебных процедур, которыми осуждённые могут добиваться пересмотра приговора. Генеральному прокурору предписано противодействовать намеренному затягиванию разбирательств и устранять административные задержки.

Во время выступления Трамп вновь обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ранее тот распорядился заменить смертные приговоры 548 заключённым на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Ньюсом последовательно выступает против смертной казни. Его решение стало очередным поводом для политического противостояния с Трампом, поскольку губернатора Калифорнии называют одним из вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии на президентских выборах 2028 года.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пришёл в ярость из-за решения смягчить приговоры сотням заключённых, ожидавших казни в Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом распорядился заменить смертную казнь пожизненным заключением без права на досрочное освобождение, объяснив это своей позицией против высшей меры наказания. Американский президент резко раскритиковал такое решение, заявив, что оно лишает семьи погибших возможности добиться справедливости.