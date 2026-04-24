США официально возвращают расстрел для исполнения смертных приговоров

Министерство юстиции США обновило правила исполнения смертных приговоров, добавив к существующим методам (смертельная инъекция) возможность применения расстрелов и газовых камер для федеральных преступников. Как сообщает CBS, это решение включает возврат к протоколу смертельной инъекции времен администрации Трампа и ускорение процедур по делам о смертной казни.

«Среди принятых мер — использование протокола о смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, и оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни», — говорится в пресс-релизе ведомства.

После отмены бессрочного моратория на федеральные казни, введенного при генпрокуроре Меррике Гарленде, ведомство приступило к санкционированию смертных приговоров. Уже 44 обвиняемым грозит смертная казнь. В дополнение к этому, Министерство юстиции планирует лишить осужденных права на прошение о помиловании до завершения всех судебных процедур.

В 2025 году в США было исполнено в четыре раза больше смертных приговоров, чем в предыдущие пять лет. На данный момент смертная казнь применяется в 27 штатах, и обжалование таких приговоров может продолжаться десятилетиями.

Ранее парламент Израиля одобрил закон, предусматривающий смертную казнь для лиц, признанных террористами. Согласно положениям документа, наказание планируют исполнять через повешение. Действие нормы распространяется на обвиняемых вне зависимости от их вероисповедания.