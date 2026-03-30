Израильский парламент принял закон о смертной казни для террористов

Израильский парламент одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь для лиц, признанных террористами. Об этом заявил в соцсети X лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йехудит» и глава министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

«Мы вошли в историю!!! Мы обещали. Мы сделали. Закон о смертной казни для террористов вошёл в свод законов государства Израиль. Мы вошли в историю, и отныне каждая мать в Иудее и Самарии будет знать: если её сын выйдет убивать, его ждёт виселица», — пишет Бен-Гвир.

Политик также обратился к Евросоюзу, который, по его словам, давит и угрожает Израилю. Он заявил, что страна не намерена уступать и готова защищать своих граждан.

Ранее Иран обвинил Соединённые Штаты и Израиль в атаке на иранский самолёт с гуманитарной помощью. Организация гражданской авиации «решительно осудила» атаку на самолёт в городе Мешхед и обратились к международным организациям с призывом провести расследование данного инцидента. Точная дата его возникновения в сообщении не указана.