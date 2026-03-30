Иран обвинил США и Израиль в ударе по гражданскому самолёту с гумпомощью

Организация гражданской авиации Ирана обвинила США и Израиль в атаке на иранский гражданский самолёт с гуманитарной помощью. Заявление приводит агентство Fars.

«Решительно осуждаем американо-израильскую атаку на иранский гражданский самолёт, который приземлился в аэропорту города Мешхед с медикаментами и медицинским оборудованием, предоставленными несколькими странами», — говорится в сообщении.

Иранские авиационные власти обратились к международным организациям с призывом провести расследование данного инцидента. Точная дата его возникновения в сообщении не указана.

До этого сообщалось, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.