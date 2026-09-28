Трамп: США добились огромного прогресса на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты. Такое заявление американский лидер сделал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после возвращения из Чикаго.

По словам Трампа, переговоры с председателем КНР заняли фактически два дня. Он не стал подробно перечислять достигнутые результаты, однако связал встречу с позитивными изменениями, в том числе для американского сельского хозяйства.

«У нас была невероятная встреча с председателем Си Цзиньпином. Она была продолжительной, фактически два дня, только подумайте. Мы добились огромного прогресса», — сказал республиканец.

По итогам визита стороны объявили о ряде договорённостей в торговле и других сферах. Китайская сторона сообщала, что Вашингтон и Пекин договорились развивать отношения на основе уважения, справедливости и взаимности. Стороны также намерены продолжать работу через двусторонние экономические механизмы.

Трамп отдельно отметил положение американских фермеров. По его словам, после переговоров с Си Цзиньпином в этой сфере также происходят позитивные изменения.

Ранее вооружённые силы Китая и США договорились подготовить меморандум об укреплении военных контактов и предотвращении кризисных ситуаций. Стороны намерены подписать документ в ближайшее время. Пекин и Вашингтон также условились продолжить совместную работу по поиску останков американских военнослужащих, пропавших на территории Китая во время Второй мировой войны. Эти договорённости китайская сторона представила среди результатов государственного визита Си Цзиньпина в США.