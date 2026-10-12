Трамп сворачивает войну: В США заявили, что конфликт на Украине близок к концу
Подполковник ВС США Дэвис отметил переход конфликта на Украине в финальную фазу
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Вооружённое противостояние на Украине, вероятно, приближается к своему логическому завершению. Такой прогноз опубликовал в соцсети подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу», — написал он.
По оценке бывшего военного, президент США Дональд Трамп готов прекратить поддержку Киева, что и положит конец противостоянию.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского ради достижения мирных договорённостей. Американский лидер убеждён, что Украине необходим новый руководитель, способный договориться о прекращении конфликта.
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