Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 09:57

Трамп сворачивает войну: В США заявили, что конфликт на Украине близок к концу

Подполковник ВС США Дэвис отметил переход конфликта на Украине в финальную фазу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Вооружённое противостояние на Украине, вероятно, приближается к своему логическому завершению. Такой прогноз опубликовал в соцсети подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу», — написал он.

По оценке бывшего военного, президент США Дональд Трамп готов прекратить поддержку Киева, что и положит конец противостоянию.

«Для меня это новость»: Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергоперемирии
«Для меня это новость»: Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергоперемирии

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского ради достижения мирных договорённостей. Американский лидер убеждён, что Украине необходим новый руководитель, способный договориться о прекращении конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar