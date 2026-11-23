Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, насколько мало председатель КНР Си Цзиньпин знает о Дженсене Хуанге, основателе американского производителя чипов Nvidia. По словам главы Белого дома, он обсуждал предпринимателя с китайским лидером.

«Я подробно говорил с президентом Си о Дженсене Хуанге. Си на самом деле не очень хорошо его знает. На самом деле, я был удивлён, что он не знает многого о Дженсене», — заявил Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение приняли единогласно после консультаций с представителями американской администрации. В компании заявили, что возвращение предпринимателя не представляет угрозы национальной безопасности.