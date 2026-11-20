Президент США Дональд Трамп допустил, что договориться о масштабном сокращении мировых запасов ядерного оружия может оказаться невозможно. По его словам, государству, обладающему крупнейшим арсеналом, трудно согласиться на уменьшение его объёма вдвое. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Республиканец подчеркнул, что продолжает выступать за отказ от ядерного оружия, однако признал сложность достижения такой договорённости. В качестве примера он привёл гипотетическое предложение всем ядерным державам сократить свои арсеналы наполовину.

«Трудно ответить на это согласием, особенно когда ты лидируешь. Поэтому я не уверен, что это вообще может когда-либо произойти», — сказал Трамп.

Ранее Москва предложила Вашингтону и Тегерану вывезти часть отработанного ядерного топлива с иранской территории, чтобы снизить опасения по поводу его возможного использования в военных целях. Посол РФ в Турции напомнил, что РФ располагает технологиями для строительства атомных электростанций и поставок ядерного топлива. При этом Россия способна не только обеспечивать работу реакторов, но и принимать обратно отработавшие материалы.