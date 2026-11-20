Россия предложила США и Ирану вывезти часть отработанного ядерного топлива с иранской территории, чтобы снизить опасения по поводу его возможного использования в военных целях. О переданном Вашингтону и Тегерану предложении рассказал посол РФ в Турции Сергей Вершинин в интервью газете Hürriyet.

Дипломат напомнил, что Москва располагает технологиями для строительства атомных электростанций и поставок ядерного топлива. При этом Россия способна не только обеспечивать работу реакторов, но и принимать обратно отработавшие материалы.

«Поэтому мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целях», — пояснил Вершинин.

По словам посла, Москва исходит из того, что Тегеран, как и любая другая страна, вправе развивать мирную атомную энергетику. Российская инициатива призвана совместить это право с требованиями ядерной безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Вашингтон не поддержал российскую инициативу по вывозу запасов обогащённого урана из Ирана. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона отклонила такой вариант урегулирования. Речь тогда шла об обогащённом уране, тогда как нынешнее предложение касается отработанного ядерного топлива.

В начале ноября Дональд Трамп рассказал о непрямых переговорах с Тегераном по поводу обогащённого урана. По словам американского лидера, часть запасов может оставаться под завалами ядерных объектов, разрушенных в результате ударов США. Вашингтон не устраивает перспектива оставить эти материалы на прежнем месте, поэтому их дальнейшая судьба обсуждается через посредников.