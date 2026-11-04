После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в Белом доме воцарилась мрачная атмосфера, а президент Дональд Трамп пришёл в ярость. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Трамп практически перестал разговаривать, когда стали известны масштабы проигрыша его партии. Президент якобы молча смотрел телеканал Fox News, оставаясь в личных покоях Белого дома.

Тем временем вечеринка в Восточном зале резиденции, куда собрались представители администрации и сторонники республиканцев, быстро опустела. К моменту объявления о победе демократов в Палате представителей большинство гостей уже разошлись, а некоторые сотрудники покинули Белый дом.

Источники Daily Mail утверждают, что в окружении президента начали искать ответственных за неудачные итоги голосования. Среди возможных виновников называют госсекретаря США Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.

Особое недовольство, по сведениям газеты, вызвали последствия войны с Ираном. Один из собеседников издания предположил, что без этого конфликта результаты выборов могли оказаться совсем другими, а ответственность за политические потери Трамп способен возложить на Хегсета. Другой источник заявил, что под ударом может оказаться и Рубио из-за внешнеполитического курса администрации.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. По их итогам Демократическая партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате, лишив республиканцев контроля над Конгрессом. Это позволит демократам влиять на законодательную повестку и проводить расследования деятельности администрации президента.