Трамп выдвинул Джона Коула на пост спецпосланника США по делам заложников

Дональд Трамп выдвинул своего поверенного в делах Белоруссии Джона Коула на должность спецпосланника президента США по делам заложников в ранге посла. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

Трамп отметил работу юриста на белорусском направлении. По утверждению президента США, за последний год при участии Коула из Белоруссии вернулись 65 американцев и граждан союзных государств, а также были достигнуты договорённости об освобождении более 800 заключённых в странах Восточной Европы.

«Он будет неустанно работать в новой должности ради возвращения домой американских граждан», — заявил Трамп.

На этом посту Коул должен сменить Адама Белера. Последний, как уточнил глава Белого дома, продолжит заниматься другими вопросами в качестве старшего советника. Кандидатуру нового спецпосланника ещё предстоит утвердить Сенату.

Ранее Life.ru писал, что во время встречи Коула с руководством Белоруссии обсуждалась тема освобождения заключённых. До этого после контактов с американской делегацией были помилованы 250 человек, а Трамп заявлял, что с мая общее число освобождённых превысило 500.