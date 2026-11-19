Президент США Дональд Трамп вылетел из китайского Шэньчжэня после переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В аэропорту американского лидера лично проводил министр иностранных дел КНР Ван И.

Президентский самолёт Air Force One покинул Китай в 18:45 по местному времени (13:45 мск) и взял курс на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном. Кадры отправления американского президента показал телеканал Fox News.

Перед посадкой в самолёт Трампа сопровождал глава китайской дипломатии Ван И. Министр иностранных дел КНР проводил гостя до трапа президентского лайнера. На аэродроме также был выстроен почётный караул, а военный оркестр исполнял музыку.

Кортеж американского президента покинул государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» около 13:00 мск. Спустя примерно полчаса глава Белого дома прибыл в международный аэропорт Шэньчжэнь-Баоань, где его ожидал самолёт.

Вылету предшествовала первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая. Переговоры продолжались около полутора часов. Лидеры обсудили международную безопасность, стратегическую стабильность и вопросы урегулирования конфликтов.

По результатам саммита стороны приняли совместную Декларацию о мире. Документ включает положения о реформировании ООН, стабильности энергопоставок, деятельности Международного уголовного суда и снижении ядерных рисков.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолёта в Шэньчжэне. Китайский лидер приветствовал американского президента непосредственно на аэродроме, где они обменялись рукопожатием и обнялись.