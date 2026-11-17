Президент США Дональд Трамп распорядился продолжить масштабное обновление Белого дома и прилегающей территории. Только на перекладку кирпичного покрытия площади Лафайет напротив резиденции планируется направить около трёх миллионов долларов. Одной из причин ремонта стали опасения, что демонстранты смогут использовать кирпичи во время протестов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с проектом.

По данным газеты, существующее покрытие площади хотят переложить, чтобы отдельные кирпичи нельзя было легко вытащить. Расходы на эти работы должна взять на себя Служба национальных парков США. Большая часть общественного пространства остаётся закрытой с января, хотя некоторые участки недавно вновь открыли для посетителей.

Одновременно Трамп намерен расширить дорожку из чёрного гранита, которую обустроили возле Западного крыла Белого дома ранее в этом году. Теперь её планируют продлить вдоль Розового сада до проезжей части к югу от президентской резиденции. Строители уже приступили к работам.

При этом обновление дорожек и площади — лишь часть масштабной реконструкции. Американский лидер продолжает курировать строительство нового бального зала и центра для посетителей. По оценке The Washington Post, общая стоимость строительных проектов на территории Белого дома может составить не менее 900 миллионов долларов. На возведение бального зала уже привлечено свыше 330 миллионов долларов частных пожертвований.

Сам Трамп отвергает критику из-за дорогостоящих преобразований. Он утверждает, что уделяет строительным вопросам всего около десяти минут в день и лично оплачивает проекты. Однако издание отмечает, что значительная часть расходов, включая реконструкцию площади Лафайет, должна покрываться государственными структурами.

Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп попытался защитить Овальный кабинет от переделок будущими президентами. Американский лидер объявил знаменитое помещение национальным памятником, чтобы любые существенные изменения его исторической архитектуры проходили специальную проверку. При этом обычный ремонт и обновление интерьера останутся разрешены.