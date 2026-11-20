Трамп заявил, что хотел бы полностью избавиться от ядерного оружия
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Президент США Дональд Трамп хотел бы полностью избавиться от ядерного оружия, однако считает даже сокращение существующих арсеналов крайне сложной задачей. Об этом американский лидер рассказал журналистам, признавшись, что руководителям государств непросто решиться на столь масштабное разоружение.
«Я бы хотел избавиться от них», — сказал Трамп, имея в виду ядерные боеголовки. При этом он признался, что ему как президенту крайне трудно предложить сократить их количество вдвое. По словам главы Белого дома, он постоянно выступает за глобальную денуклеаризацию, но воплотить эту идею в жизнь очень сложно.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Китай договорились продолжить диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Соответствующее положение вошло в совместную декларацию по итогам встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лидеры трёх стран также подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её нельзя допустить.