Президент США Дональд Трамп хотел бы полностью избавиться от ядерного оружия, однако считает даже сокращение существующих арсеналов крайне сложной задачей. Об этом американский лидер рассказал журналистам, признавшись, что руководителям государств непросто решиться на столь масштабное разоружение.

«Я бы хотел избавиться от них», — сказал Трамп, имея в виду ядерные боеголовки. При этом он признался, что ему как президенту крайне трудно предложить сократить их количество вдвое. По словам главы Белого дома, он постоянно выступает за глобальную денуклеаризацию, но воплотить эту идею в жизнь очень сложно.