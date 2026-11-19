Президент США Дональд Трамп назвал трёхсторонний саммит с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином историческим событием. Американский лидер заявил о новых возможностях для решения важных вопросов.

«Я думаю, что во многих аспектах мы действительно создаём историю. Нам троим есть о чём поговорить, и мы уже многое обсудили», — сказал глава Белого дома.

Такую оценку Трамп дал в начале совместных переговоров руководителей России, Соединённых Штатов и Китая, проходящих 19 ноября в Шэньчжэне. Американский президент обратил внимание не только на значение самого формата встречи, но и на перспективы дальнейшего обсуждения вопросов, представляющих особую важность для трёх государств.

По словам Трампа, лидеры уже успели затронуть немало тем. При этом он подчеркнул, что у участников саммита остаётся широкий круг вопросов для разговора.