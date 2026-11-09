Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы после смерти отправиться в ад. По словам республиканца, он предпочёл бы попасть в рай.

«Я не хочу в ад, надеюсь, что попаду в рай», — заявил президент США во время общения с корреспондентом Россом Даутэтом в эфире 60 Minutes.

На прошлой неделе Трамп также рассуждал о своих шансах попасть в рай и связал их с усилиями по прекращению конфликта на Украине. Американский лидер признался, что рассчитывает заслужить место в раю, если ему удастся спасти жизни тысяч людей. При этом он признался, что не слишком уверен в своих шансах на спасение души.

Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп связал свои дипломатические усилия с надеждой попасть в рай. Президент США объяснил, почему мир на Украине может помочь ему обрести место в раю. Он также заявил, что урегулирование украинского кризиса могло бы стать для него одним из ключевых аргументов. Трамп подчеркнул, что главным приоритетом является остановка гибели людей, которая, по его словам, достигает семи тысяч человек еженедельно.