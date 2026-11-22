Президент США Дональд Трамп назвал политику открытых границ угрозой существованию государств. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, Соединённые Штаты находились на грани серьёзных последствий из-за отсутствия должного контроля на границах. Трамп убеждён, что ситуацию удалось изменить благодаря его приходу к власти.

«Открытые границы разрушают государства! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из таких стран, пока я не пришёл к власти!» — заявил президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предупредил Европу об угрозе исчезновения из-за миграционной политики. Во время общения с журналистами в Белом доме он раскритиковал европейские власти за недостаточный контроль миграционных потоков и призвал пересмотреть подход к защите границ.