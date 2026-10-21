Американский лидер Дональд Трамп выступил в защиту французского политика Марин Ле Пен, заявив, что с ней обошлись несправедливо. По мнению президента США, судебное преследование главы парламентской фракции «Национального объединения» могло иметь политическую подоплёку. Об этом он рассказал журналистам 20 октября.

Поводом стал вопрос о том, намерен ли Трамп поддержать Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году. Глава Белого дома не дал прямого ответа, однако положительно отозвался о французском политике.

«Мы не встречались. Но я считаю, что с ней обошлись несправедливо», — сказал американский президент.

Республиканец предположил, что против Ле Пен могли использовать судебную систему в политических целях. Он напомнил, что ранее она занимала лидирующие позиции в опросах общественного мнения, и назвал её одним из главных представителей консервативных сил Франции.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что Киев может лишиться финансовой поддержки Франции в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года. Парламентарий считает, что Киеву не стоит рассчитывать на улучшение ситуации за счёт внешних событий. Напротив, смена власти во Франции, по его мнению, способна серьёзно осложнить положение Украины.