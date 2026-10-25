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Опубликовано 25 октября, 20:25

Трамп заявил, что США не ударят по Ирану сегодня

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соединённые Штаты не станут наносить удары по Ирану в воскресенье, 25 октября. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома перед отправлением на предвыборный митинг в Мичиган.

«Ответ — нет. Сегодня не будет удара», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о возможной атаке.

При этом Трамп не исключает дальнейшего применения военной силы против Тегерана. Ранее в воскресенье он заявил, что Вашингтону предстоит выбрать между заключением соглашения с Исламской Республикой и продолжением военной операции.

Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до выборов 3 ноября
Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до выборов 3 ноября

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп рассматривает возможность новой масштабной операции против Ирана. По данным The Wall Street Journal, Пентагон представил президенту несколько вариантов ударов, в том числе по ядерным объектам, мостам и другой стратегической инфраструктуре Исламской Республики. При этом окончательное решение о проведении операции не принято.

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Николь Вербер
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