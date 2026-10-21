Трамп заявил, что у США всё идёт очень хорошо с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп положительно оценил развитие ситуации вокруг Ирана, однако не исключил силового сценария завершения конфликта. По его словам, Вашингтону предстоит определиться, каким способом добиться окончательного результата.
«У нас всё идёт очень хорошо с Ираном», — высказался республиканец во время общения с журналистами в Белом доме.
При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтону осталось решить, хочет ли он победить мирным путём или нет.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность свержения действующей власти в Иране. Последний разговор на эту тему состоялся 18 октября. По словам Нетаньяху, смена политического руководства в Тегеране остаётся одной из главных целей Израиля. Он считает, что падение иранских властей приведёт к прекращению деятельности ливанского движения «Хезболла» и откроет путь к миру с Ливаном.