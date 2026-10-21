Трамп заявил, что у США всё идёт очень хорошо с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил развитие ситуации вокруг Ирана, однако не исключил силового сценария завершения конфликта. По его словам, Вашингтону предстоит определиться, каким способом добиться окончательного результата.

«У нас всё идёт очень хорошо с Ираном», — высказался республиканец во время общения с журналистами в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтону осталось решить, хочет ли он победить мирным путём или нет.