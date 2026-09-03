Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к выборам

Вашингтон не настаивает на назначении даты выборов в Венесуэле, поскольку считает проведение голосования преждевременным. Президент США Дональд Трамп дал понять, что Белый дом хотел бы видеть выборы в стране, однако пока не считает венесуэльскую сторону готовой к этому.

«Я думаю, что они пока не готовы», — сказал республиканец.

Трамп отметил, что проведение выборов, по его словам, соответствует интересам сразу нескольких сторон. В их числе он назвал самих венесуэльцев, США и уполномоченного президента страны Делси Родригес. При этом американский лидер не обозначил, какие именно условия Вашингтон считает необходимыми для проведения выборов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены использовать венесуэльскую нефть для пополнения Стратегического нефтяного резерва. По словам хозяина Белого дома, вскоре начнётся пополнение запасов нефти. Сырьё, которое поступит, он назвал «подарком Венесуэлы народу Соединённых Штатов». Также он отметил, что при предыдущем президенте, Джо Байдене, запасы нефти в стране почти иссякли. Сейчас в американских стратегических хранилищах около 290 миллионов баррелей нефти, что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия.