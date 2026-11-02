Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте своих предшественников смог бы выиграть войну во Вьетнаме всего за неделю. При этом американский лидер предложил атаковать город Хошимин, который во время боевых действий назывался Сайгоном и был столицей союзного Вашингтону Южного Вьетнама.

Необычное заявление прозвучало 1 ноября на предвыборном митинге в городе Дубьюк, штат Айова. Трамп раскритиковал прежних американских президентов за неспособность добиваться побед в затяжных вооружённых конфликтах.

«Это тупые, тупые президенты. Я мог бы выиграть войну во Вьетнаме за неделю», — сказал глава Белого дома.

В качестве примера неудачной военной стратегии Трамп привёл применение химического вещества Agent Orange. Американские военные распыляли этот гербицид над джунглями, чтобы уничтожать растительность, служившую укрытием противнику. Президент США возмутился тем, что вместо этого Вашингтон не атаковал Хошимин и другие населённые пункты.

Однако Трамп допустил историческую ошибку. До 1976 года Хошимин назывался Сайгоном. В годы Вьетнамской войны он был столицей Южного Вьетнама, которому США оказывали военную поддержку. Столицей противостоявшего американцам Северного Вьетнама являлся Ханой.

Во время того же выступления Трамп высказался и о войне в Афганистане. По его словам, он сумел бы добиться победы в этом конфликте всего за три недели. При этом конкретного плана столь быстрого завершения обеих войн американский президент не представил.