Трамп заявил о готовности обсудить Украину с Си Цзиньпином
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинский конфликт может быть обсуждён президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом хозяин Белого дома заявил журналистам.
«Да, поговорил бы», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае.
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