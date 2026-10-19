Трамп заявил о готовности обсудить Украину с Си Цзиньпином

Украинский конфликт может быть обсуждён президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом хозяин Белого дома заявил журналистам.

«Да, поговорил бы», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае.