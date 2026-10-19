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Опубликовано 19 октября, 23:33

Трамп заявил о готовности обсудить Украину с Си Цзиньпином

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский конфликт может быть обсуждён президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом хозяин Белого дома заявил журналистам.

«Да, поговорил бы», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае.

Больше новостей о международном сотрудничестве, дипломатических переговорах и отношениях между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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