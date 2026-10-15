Трамп заявил о серьёзных проблемах, но заверил, что алкоголь тут ни при чём

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома заявил о серьёзных проблемах со здоровьем. Однако вскоре 80-летний глава государства признался, что просто пошутил.

«Я считаю себя счастливчиком. Я не курю, не пью и не испытываю тяги к выпивке. У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьёзные проблемы, но это не одна из них. Я не хочу добавлять их в свой список», — сказал он.

Потом президент задумался о том, как его высказывание воспримут журналисты. Он предположил, что теперь пресса начнёт выяснять подробности его самочувствия и искать неизвестные заболевания. В итоге хозяин Белого дома признал, что сам спровоцировал подобные вопросы, хотя на самом деле лишь решил развлечь представителей СМИ.

«Я просто развлекался перед СМИ. Они замечательные люди», — пошутил Трамп.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах майского медицинского обследования Трампа. Американский лидер сообщил об успешном прохождении проверки в госпитале имени Уолтера Рида, где врачи оценили состояние его организма. Особое внимание президент уделил когнитивному тесту, по результатам которого, как он утверждал, набрал максимальные 30 баллов из 30. При этом специалисты не обнаружили серьёзных нарушений в работе сердца, лёгких и нервной системы.