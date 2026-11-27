Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай заинтересованы в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном и содействуют американской администрации в этом вопросе. Об этом он сообщил журналистам.

«Я думаю, обе страны хотят, чтобы была сделка по Ирану. И я думаю, что они мне помогают в этом отношении», — сказал американский лидер.