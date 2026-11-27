Трамп заявил о содействии России и Китая в урегулировании конфликта с Ираном
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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай заинтересованы в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном и содействуют американской администрации в этом вопросе. Об этом он сообщил журналистам.
«Я думаю, обе страны хотят, чтобы была сделка по Ирану. И я думаю, что они мне помогают в этом отношении», — сказал американский лидер.
Напомним, Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем и российским президентом Владимиром Путиным заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, сотрудничество трёх стран в борьбе с «ядерным распространением в других странах» является крайне важным. Республиканец также признал, что государствам, уже обладающим ядерными арсеналами, крайне трудно от них отказаться.