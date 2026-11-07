Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в работе над урегулированием украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам, комментируя усилия Вашингтона по разрешению кризиса.

Американский лидер отметил, что США поддерживают взаимодействие с Москвой и Киевом. По его словам, обе стороны также демонстрируют стремление найти выход из сложившейся ситуации. Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшие два дня проведёт телефонные разговоры.

Напомним, переговоры России и Украины при посредничестве США пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября на рабочем уровне. Обсуждаться будут урегулирование конфликта, гарантии безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Речь идёт о встрече переговорных команд. Проведение саммита лидеров не анонсируется.