Трамп заявил об отказе Зеленского от мощных американских боеприпасов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не стал бы брать некоторые мощные американские боеприпасы из-за отсутствия у Украины подходящих самолётов и другого необходимого оснащения. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью Time, говоря о запасах вооружений США.

«Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не взял бы, но это очень мощные боеприпасы. Он не взял бы их, потому что у него не было самолётов и всего необходимого для этих боеприпасов», — сказал Трамп.

Таким образом, из слов президента США следует, что Украина не располагает средствами, необходимыми для применения некоторых типов американских вооружений. При этом сама фраза не подтверждает, что Вашингтон действительно предлагал Киеву такие боеприпасы.

Трамп сделал это заявление, комментируя состояние американских запасов на фоне больших расходов вооружений. Ранее Time писал, что война с Ираном привела к значительному расходованию американских систем и боеприпасов, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Какие именно боеприпасы имел в виду глава Белого дома, он не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что не получил от Дональда Трампа конкретного ответа на просьбу Киева предоставить ракеты для комплексов Patriot. При этом Трамп говорил, что США обсуждают с Украиной возможность производства на её территории ракет-перехватчиков по американской лицензии, причём речь шла о менее современных версиях боеприпасов.