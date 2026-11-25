В Белом доме обсуждают возможность увольнения министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина после серии масштабных технических сбоев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Недовольство работой министра достигло такой степени, что некоторые сотрудники Белого дома начали делать ставки на то, сколько времени он ещё продержится на своём посту.

По сведениям издания, Маллину не удалось убедить американцев в том, что его ведомство контролирует ситуацию с техническими сбоями. Дополнительным поводом для критики стала поездка министра в Луизиану. В разгар кризиса он воспользовался правительственным самолётом, чтобы вместе с семьёй посетить матч по американскому футболу.

Впрочем, сам президент США Дональд Трамп пока публично поддерживает министра. Во вторник, 24 ноября, в интервью New York Post американский лидер положительно оценил работу Маллина.

В ноябре Соединённые Штаты столкнулись с чередой технических проблем. Сбои затронули сервисы Microsoft и Apple, крупнейшие американские банки и закрытую сеть Агентства национальной безопасности. А 13 ноября на 4,5 часа были приостановлены вылеты из аэропортов по всей стране.