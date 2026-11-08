Трампу объявили бойкот? Демократы отказались работать с новым главой аппарата Белого дома
Демократы отказались сотрудничать с новым главой аппарата Белого дома Миллером
Стивен Миллер. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что его партия не намерена сотрудничать со Стивеном Миллером, которого президент Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома. Об этом политик сообщил в эфире телеканала ABC.
«Разумеется, никакой возможности сотрудничать со Стивеном Миллером и тем, что он олицетворяет, не будет», — подчеркнул Джеффрис.
По словам лидера демократов, назначение Миллера свидетельствует о намерении администрации продолжать прежний политический курс. Джеффрис подверг критике нового руководителя президентского аппарата, назвав его одним из главных авторов жёсткой миграционной политики Трампа.
Миллер считается одним из наиболее влиятельных советников американского лидера. Он сотрудничает с Трампом с 2016 года и принимал активное участие в разработке его миграционной политики. До повышения Миллер занимал должность заместителя главы аппарата Белого дома.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома. Он сменит Сьюзи Уайлс, руководившую аппаратом с начала второго президентского срока Трампа. Миллер известен как один из ключевых идеологов миграционной политики республиканца, включая ужесточение правил въезда в США и массовые депортации нелегальных мигрантов.