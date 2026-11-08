Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что его партия не намерена сотрудничать со Стивеном Миллером, которого президент Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома. Об этом политик сообщил в эфире телеканала ABC.

«Разумеется, никакой возможности сотрудничать со Стивеном Миллером и тем, что он олицетворяет, не будет», — подчеркнул Джеффрис.

По словам лидера демократов, назначение Миллера свидетельствует о намерении администрации продолжать прежний политический курс. Джеффрис подверг критике нового руководителя президентского аппарата, назвав его одним из главных авторов жёсткой миграционной политики Трампа.

Миллер считается одним из наиболее влиятельных советников американского лидера. Он сотрудничает с Трампом с 2016 года и принимал активное участие в разработке его миграционной политики. До повышения Миллер занимал должность заместителя главы аппарата Белого дома.