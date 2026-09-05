Транзит через Каспий вырос в 5,6 раза: Казахстан расширит порты и купит восемь судов

За последние пять лет в Казахстане построили и модернизировали почти вдвое больше железнодорожных путей, чем за предыдущие три десятилетия. Работы охватили около пяти тысяч километров, сообщает Kazinform со ссылкой на правительство республики.

Объём транзитных перевозок достиг 33 млн тонн, а доходы железнодорожной отрасли превысили три трлн тенге (примерно 570 млрд рублей). Власти рассчитывают укрепить позиции страны на международных маршрутах между Европой и Азией.

После запуска участков «Достык — Мойынты» и обходной линии вокруг Алматы строительство продолжается на направлениях Дарбаза — Мактаарал, Мойынты — Кызылжар и Аягоз — Бахты. В ближайшие три года рассматривается обновление и прокладка ещё 2,2 тыс. километров путей.

Грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за пять лет вырос с 800 тысяч до 4,5 млн тонн, отмечается в публикации. Таким образом, объём перевозок увеличился в 5,6 раза. Сейчас морские порты республики способны обрабатывать 21,8 млн тонн грузов. К 2030 году власти планируют довести этот показатель до 30 млн тонн.

Основные работы идут в Актау и Курык. Там строят терминалы, углубляют дно, реконструируют причалы и расширяют флот. До 2029 года Казахстан рассчитывает приобрести восемь судов. В их число войдут сухогрузы и контейнеровозы.

В правительстве ожидают, что модернизация увеличит пропускную способность Транскаспийского маршрута и коридора «Север — Юг» с 6 млн до 10 млн тонн ежегодно.

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