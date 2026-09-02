Путин: Россия обсуждает с Индией и Казахстаном все темы взаимного интереса

Вопрос о возможном импорте бензина из Индии и Казахстана обсуждался в ходе контактов президента РФ Владимира Путина с руководством этих стран. Российский лидер подтвердил, что энергетическая тематика входит в переговорную повестку Москвы с партнёрами.

На пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке Путина спросили, затрагивался ли вопрос поставок топлива во время его встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы обсуждаем все темы, которые представляют взаимный интерес, и всё позитивно. Я не шучу. Это не шутка и не отговорка. Я говорю, как есть», — ответил он.

Ранее Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке провёл переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предыдущая личная встреча Путина и Эрдогана прошла 12 декабря прошлого года в Ашхабаде на полях форума, посвящённого Международному году мира и доверия; стороны провели переговоры и обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины.