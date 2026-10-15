«Трассе» выставили счёт на миллиарды: Суд удовлетворил иск «Зарубежнефти»

Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд рублей с ПАО «Евротранс», управляющего сетью АЗС «Трасса», и его дочерней компании «Трасса ГСМ». Иск структуры «Зарубежнефти» — ООО «ЗН Снабжение» — удовлетворён полностью, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

Иск о взыскании задолженности поступил в суд в мае. На заседании 15 октября арбитраж удовлетворил заявленные требования в полном объёме.

«Евротранс» считается одним из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Компания управляет сетью из 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса».

В инфраструктуру оператора также входит сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками зарядки и другие объекты, связанные с топливным бизнесом.

«Зарубежнефть» — российский нефтегазовый холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах отрасли.

Ранее Life.ru сообщал о дефолтах «Евротранса» по всем десяти выпускам облигаций. Их совокупный номинальный объём составляет 27,087 миллиарда рублей. В компании проблемы с выплатами объясняли временным недостатком свободных средств из-за неравномерного поступления выручки.