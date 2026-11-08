В Иркутской области родственники 99-летней женщины уже неделю не могут добиться разрешения на её захоронение. Несмотря на заранее подготовленное место на кладбище и оплаченные ритуальные услуги, похороны оказались под угрозой срыва. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Галина К. скончалась 1 ноября. Семья собиралась похоронить её на Марковском кладбище рядом с супругом, где для женщины заранее подготовили место. Однако после оформления документов администрация отказалась выдавать разрешение на погребение.

По словам зятя умершей, чиновники объяснили отказ тем, что по воскресеньям кладбище не работает. При этом организовать захоронение на день раньше родственникам также не позволили.

Семья уже потратила на организацию похорон 140 тысяч рублей, арендовала зал прощания и заказала поминальный обед. Проститься с женщиной приехали близкие из других регионов. Теперь родственники опасаются, что не смогут похоронить Галину даже на девятый день после смерти.

По информации РЕН ТВ, трудности с оформлением разрешений на Марковском кладбище возникают уже около полугода. Представитель ритуального бюро предположила, что задержки могут быть связаны с выбором похоронной службы, и заявила о намерении обратиться в прокуратуру.

На сайте администрации Марковского округа опубликовано распоряжение от 26 мая 2026 года о закрытии кладбища для свободных захоронений. Однако связано ли это ограничение с отказом семье, которая рассчитывала на место рядом с уже существующей могилой, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о правилах захоронения рядом с близкими. Юристы отмечали, что при отказе администрации кладбища необходимо запросить письменное объяснение причин. Это позволяет проверить законность решения и при наличии оснований обжаловать его.