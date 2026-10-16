Травматологи из Подмосковья собрали заново разорванную кисть ребёнка

Подмосковные травматологи провели операцию ребёнку, который серьёзно повредил кисть при попытке перелезть через забор. Из-за падения пострадали ткани между мизинцем и безымянным пальцем, а сам безымянный палец деформировался.

Пациента доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства. Врачи должны были не только обработать рану, но и восстановить межпальцевый промежуток, чтобы сохранить подвижность кисти. Ребёнку произвели первичную хирургическую обработку раны и выполнили пластику межпальцевого промежутка, чтобы восстановить целостность тканей и подвижность пальцев.

«Цель операции — не только косметический эффект, а сохранение и ещё и восстановление луфункции кисти. Ведь для ребёнка важно снова крепко держать ручку, мяч, любимые игрушки — без боли и ограничений», — рассказала врач травматолог-ортопед МОЦОМД Джамиля Кукуева.

Сейчас ребёнок остаётся под наблюдением специалистов. Медики следят за восстановлением и при необходимости корректируют программу реабилитации.

Ранее хирурги Детской больницы имени Сперанского спасли двухлетнего ребёнка с ахалазией кардии — редким нарушением, из-за которого пища не попадала в желудок и возникала сильная рвота. Врачи рассекли мышечные волокна на переходе пищевода в желудок, чтобы снять спазм, и сформировали из верхней части желудка «манжету» — клапан, препятствующий забросу содержимого обратно.