Тысячи жителей Новосибирской области самостоятельно вышли поприветствовать президента России Владимира Путина во время его августовского визита. Губернатор Андрей Травников объяснил такой интерес особым сибирским характером и дружелюбием местных жителей. Об этом он рассказал во время прямой линии в эфире телеканала ОТС.

«Никто их не приглашал. Мне кажется, это в том числе отражение особого сибирского, новосибирского характера наших людей», — заявил глава региона.

По словам Травникова, активность и открытость новосибирцев особенно заметны на спортивных мероприятиях. В качестве примера он привёл хоккейные и волейбольные матчи, на которых местные болельщики создают особую атмосферу. Губернатор подчеркнул, что приезжающие в Новосибирск гости регулярно отмечают дружелюбие и эмоциональность зрителей. По его мнению, те же качества проявились и во время приезда российского лидера.

«Мне кажется, эта особенность новосибирцев в том числе проявилась во время визита Владимира Владимировича Путина», — добавил Травников.

Президент посетил Новосибирскую область 11 августа 2026 года. Во время рабочей поездки он побывал на научных и образовательных объектах, а также провёл встречу с руководством региона.