«Травяной» крем из Пакистана оказался медленным убийцей из-за ртути

В отбеливающем креме Yaz Beauty Cream Herbal + Natural White из Пакистана обнаружили ртуть в концентрации, превышающей установленный в АСЕАН предел в 16 380 раз. Об опасной находке экологической организации EcoWaste Coalition сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Экологи купили образец у онлайн-продавца на Филиппинах и проверили портативным рентгенофлуоресцентным анализатором. Прибор показал 16,38 грамма ртути на килограмм крема при предельном содержании один миллиграмм. При этом средство рекламировали как «травяное» и «натуральное», обещая осветление и омоложение кожи.

Это уже третий крем Yaz, в котором организация обнаружила ртуть. В двух предыдущих образцах концентрации были ещё выше — 33,97 и 29,87 грамма на килограмм. Всего к моменту публикации предупреждения экологи выявили 48 осветляющих средств пакистанского производства, загрязнённых ртутью. О результатах последней проверки они уведомили филиппинское Управление по контролю за продуктами и лекарствами.

Риски такой косметики выходят за пределы раздражения кожи. По данным ВОЗ, содержащаяся в осветляющих средствах ртуть может повреждать почки и нервную систему, а также вызывать кожные проблемы.

Средство с таким же названием представлено и на маркетплейсе Noon в ОАЭ: в карточке товара указана цена 18,5 дирхама. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, российские туристы могут привезти такую косметику из отпуска.

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