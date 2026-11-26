Европейским странам будет сложно добиться места за столом переговоров по Украине, выдвигая ультиматумы в адрес России. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Накануне представитель Кремля рассказал, что Москва поддерживает рабочие контакты с европейской стороной по поводу возможного визита её представителей в российскую столицу. Однако эти консультации пока не принесли существенных результатов.

В самом Брюсселе уже сформулировали предложения по мирному урегулированию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 25 ноября в Европарламенте, призвала к зимнему энергетическому перемирию и обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. При этом европейские лидеры до сих пор не смогли выбрать единого переговорщика. На технических консультациях их интересы предложили доверить делегации из семи человек во главе с руководителем аппарата Еврокомиссии Бьёрном Зайбертом.