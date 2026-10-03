«Требует расследования»: Политолог высказался о признаках химической атаки ВСУ на Белгородчину

Сообщения о возможном применении боеприпасов с неизвестным химическим веществом при атаках на Белгородскую область требуют фиксации и дальнейшего расследования. Такое мнение высказал НСН политолог Игорь Никулин.

Поводом стали слова главврача белгородской больницы № 2 Ольги Мевши. Она сообщила, что у некоторых пострадавших после минно-взрывных травм медики наблюдают дополнительное токсическое воздействие, а сами боеприпасы, предположительно, могли быть обработаны неизвестным веществом. Какой именно состав имеется в виду, публично не уточнялось.

«Сообщений об использовании химического оружия было немало, в том числе и на Донбассе», — заявил Никулин.

Он считает, что подобные эпизоды необходимо документировать для возможного дальнейшего разбирательства.

Никулин также заявил, что Россия, по его мнению, не станет применять аналогичные средства в ответ. Возможные меры он связал прежде всего с фиксацией подобных случаев и привлечением виновных к ответственности при наличии доказательств.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении УФСБ по ДНР об обнаружении на освобождённых территориях колб с хлорпикрином. В ведомстве заявили, что специалисты устанавливают происхождение вещества и возможные каналы его поставок.