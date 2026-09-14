УФСБ сообщило о найденных в ДНР колбах с хлорпикрином

Сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили на освобождённых территориях схроны, где находились колбы с хлорпикрином. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, предоставив видеоматериалы.

«Случались ситуации использования Вооружёнными силами Украины запрещённых боевых отравляющих веществ», — говорится в видео.

В ведомстве подчеркнули, что применение хлорпикрина в качестве средства ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии. Сейчас специалисты выявляют каналы поставок химических веществ на Украину.

В июле Россия потребовала от Организации по запрещению химического оружия отреагировать на переданные сведения о предполагаемом применении украинскими военными токсичных химикатов. Среди материалов упоминались дымовые гранаты и самодельные боеприпасы с хлорпикрином, найденные на позициях ВСУ в ДНР.