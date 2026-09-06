Трёх пострадавших при сходе лавины в Безенги эвакуировали, судьба 10 неизвестна
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два альпиниста погибли после схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Судьба ещё 10 человек, оказавшихся под снегом, пока остаётся неизвестной, сообщили в региональном управлении МЧС.
По уточнённой информации ведомства, всего под лавину попали 12 альпинистов. Трое из них получили травмы и уже эвакуированы спасателями.
Пострадавших доставили в Нальчик на вертолёте Ми-8 МЧС России. Там их передали сотрудникам Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Следователи проверят возможную халатность, которая могла привести к гибели людей.
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