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Опубликовано 6 сентября, 19:53

Трёх пострадавших при сходе лавины в Безенги эвакуировали, судьба 10 неизвестна

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два альпиниста погибли после схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Судьба ещё 10 человек, оказавшихся под снегом, пока остаётся неизвестной, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточнённой информации ведомства, всего под лавину попали 12 альпинистов. Трое из них получили травмы и уже эвакуированы спасателями.

Пострадавших доставили в Нальчик на вертолёте Ми-8 МЧС России. Там их передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Следователи проверят возможную халатность, которая могла привести к гибели людей.

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Артём Гапоненко
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