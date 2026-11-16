Обычная плановая операция по исправлению косоглазия обернулась трагедией для семьи трёхлетнего мальчика в Южно-Сахалинске. Хирургическое вмешательство продолжалось всего полчаса и, по предварительным данным, прошло без осложнений, однако при выходе из наркоза у ребёнка внезапно остановились сердце и дыхание. Обстоятельства гибели маленького пациента теперь выясняет Следственный комитет России.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение Южно-Сахалинска для проведения операции на глазах. По информации СМИ, вмешательство состоялось 10 ноября в Сахалинской областной клинической больнице. Процедуру проводили под общим наркозом.

Как сообщили в региональном управлении СК, сама операция прошла в штатном режиме. Критическое ухудшение состояния наступило уже после завершения хирургических манипуляций, когда ребёнок начал выходить из медикаментозного сна. У мальчика внезапно остановились дыхание и сердце. Медицинские работники немедленно приступили к реанимации, однако все попытки спасти маленького пациента оказались безуспешными.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователям предстоит установить, что именно привело к трагедии и были ли допущены нарушения при оказании медицинской помощи.

Сотрудники Следственного комитета уже изъяли медицинскую документацию и приступили к её изучению. Также проводятся допросы медработников и других свидетелей, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.

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