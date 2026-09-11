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Регион
Опубликовано 11 сентября, 07:35

Трещина через Атлантику: Каллас признала проблемы ЕС и США при Трампе

Каллас: Отношения ЕС и США при Трампе проходят серьёзное испытание

Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis / АР

Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis / АР

Отношения Евросоюза и США заметно изменились при администрации Дональда Трампа и сейчас проходят «серьёзное испытание». Такое признание сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью бельгийской газете Le Soir.

«Наши отношения, конечно, изменились, и всем ясно, что в настоящее время они подвергаются серьёзному испытанию», — заявила Каллас.

При этом глава евродипломатии подчеркнула, что нынешние разногласия не означают разрыва трансатлантических связей. По её словам, в истории отношений Брюсселя и Вашингтона уже были периоды серьёзных противоречий.

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«На протяжении истории уже бывали периоды, когда наши отношения не складывались гладко. Но они по-прежнему остаются жизненно важными для обеих сторон», — отметила Каллас.

После возвращения Трампа в Белый дом между США и европейскими союзниками возникали споры по целому ряду вопросов — от торговой политики и расходов на оборону до подходов к международным конфликтам. При этом и Вашингтон, и Брюссель продолжают подчёркивать важность сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

Ранее Life.ru рассказывал, что генсек НАТО Марк Рютте признал разочарование Дональда Трампа в европейских союзниках. По его словам, американский президент открыто высказывал претензии к странам альянса из-за выполнения ими обязательств в сфере обороны.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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