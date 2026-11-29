Евросоюз вступает в период политической и экономической нестабильности, а разногласия между его участниками по вопросу поддержки Украины становятся всё заметнее. Такую оценку дал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению сенатора, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы и дальше выделять Киеву десятки миллиардов долларов. Однако за пределами этой группы политиков единства по украинскому вопросу уже нет, считает парламентарий.

Среди причин нарастающих противоречий Пушков назвал нехватку финансовых ресурсов и последствия разрыва энергетических связей с Россией. Дополнительным ударом по европейской экономике, по его оценке, стал рост цен на нефть и газ на фоне конфликта в Персидском заливе.

Сенатор также связал усиление поддержки правых партий в европейских странах с недовольством избирателей экономической ситуацией, недоступностью жилья и проблемами безопасности.

«Хваленый внутренний консенсус, на котором несколько десятилетий держался ЕС, распадается на глазах», — заключил Пушков.