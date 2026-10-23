Треш-блогер Олег Монгол женился на Валюше Тринити

Известный треш-блогер Олег Монгол женился на 41-летней Валюше Тринити, с которой встречался больше года. Отношения пары складывались непросто. За время романа влюблённые неоднократно расставались, однако каждый раз находили путь к примирению. Теперь блогеры решили официально закрепить свой союз.

Среди гостей оказались давние друзья Монгола — Иришка Чики-Пики и Безумный Паша. Причём на торжество они пришли вместе, хотя ранее объявляли о расставании.

Иришка и Паша сами сыграли пышную свадьбу в августе 2024 года после многолетних отношений. Летом 2026-го пара также участвовала в реалити-шоу «Свадьба вслепую», где попыталась начать семейную жизнь с чистого листа.

Ранее Life.ru рассказывал о расставании Иришки Чики-Пики и Безумного Паши после 13 лет отношений. Тогда мужчина признался, что ещё в загсе обещал любить и уважать избранницу, однако теперь готов её отпустить. Сама блогерша публично не комментировала возможный развод.