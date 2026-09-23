Треш-блогер Шпак* призывал наносить удары ракетами по мирному населению России

Блогер Александр Шпак*, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в одном из видеороликов призывал наносить ракетные удары по мирному населению России. Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в том же видео содержались призывы иноагента к показательным убийствам военнослужащих Армии России. Запись была опубликована в Telegram-канале создателя треш-контента.

Напомним, Шпака* подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете. По данным СК, поводом стало видео, доступное неограниченному кругу пользователей. Находящемуся в Черногории блогеру планируют заочно предъявить обвинение.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.