Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин досрочно лишился полномочий в связи с утратой доверия. Как сообщает прокуратура ХМАО, депутаты приняли решение об отставке чиновника 27 ноября после выявления нарушений антикоррупционного законодательства.

Надзорное ведомство установило, что Минулин добился изменения муниципальных правил, благодаря которым смог получить служебное жильё, а затем выкупить его на льготных условиях. При этом чиновник не нуждался в улучшении жилищных условий и не предпринял необходимых мер для урегулирования конфликта интересов.

В феврале 2025 года Минулину предоставили трёхкомнатную квартиру площадью 104,3 квадратного метра на Пионерской улице в Ханты-Мансийске. Впоследствии он приобрёл недвижимость за 9,7 миллиона рублей. В августе 2026 года суд аннулировал сделку и обязал чиновника вернуть жильё муниципалитету, а в ноябре апелляция оставила это решение в силе. Минулин намеревался обратиться в кассационную инстанцию.

Первая попытка отправить руководителя района в отставку состоялась 25 сентября, однако тогда не удалось набрать необходимые две трети голосов депутатов. При повторном рассмотрении вопроса парламентарии удовлетворили требование прокуратуры.

Ранее в Югре бывшего первого заместителя главы Пыть-Яха обязали вернуть в городской бюджет 145,2 тысячи рублей. Временно исполняя обязанности руководителя города, чиновник самостоятельно назначил себе денежное поощрение. Суд признал выплату неправомерной и квалифицировал её как неосновательное обогащение.