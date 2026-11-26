Заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова отправили под арест. Соответствующее решение 25 ноября принял 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Ходатайство об избрании меры пресечения направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

В чём именно обвиняют военачальника, пока неизвестно. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Грехов находится на военной службе с 1979 года. В 2007–2009 годах он исполнял обязанности начальника штаба — заместителя командира дивизии ПВО Командования специального назначения.

В 2013 году военачальник стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны. В 2015 году перешёл на аналогичную должность в Воздушно-космических силах.

С 2021 года Грехов занимает пост заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению. В том же году ему присвоили звание генерал-полковника.

В октябре стало известно об аресте генерал-майора Сергея Никитушкина, возглавлявшего управление учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Впоследствии ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.