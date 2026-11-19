В Новосибирске задержали бывшего командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковника Николая Маркова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В отношении экс-командующего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ, а также частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ.

Марков возглавил Сибирский округ Росгвардии в июле 2020 года. Ещё в апреле 2026-го он инспектировал подразделения ведомства в Новосибирской области, проверяя их боеготовность, состояние вооружения и условия службы сотрудников. В сентябре личный штандарт командующего округом вручили уже генерал-лейтенанту Курбонали Сафарову.

Ранее Life.ru сообщал о задержании бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова. Генерал-майор руководил региональным ведомством с 2016 года до осени 2025-го, после чего уволился по собственному желанию на фоне проверок. По данным местных СМИ, задержание могло быть связано с должностным преступлением.

Ещё одно громкое разбирательство затронуло бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова и экс-начальника тыла ведомства Владимира Панова. По версии следствия, при строительстве учебного центра в Кемеровской области государству причинили ущерб более чем на два миллиарда рублей. Кроме того, фигурантам вменяют получение незаконных вознаграждений от коммерческих структур на сумму свыше 66 миллионов рублей. Материалы дела передали на рассмотрение военного суда в Москве.